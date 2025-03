Inês e Daniela: De antagonistas a amigas? Daniela Santos esclarece tudo!

Carla Anes

Hoje às 11:36

No «Dois às 10», Daniela Santos fala sobre a sua relação com Inês. Inicialmente antagonistas, as duas concorrentes acabaram por criar uma «bonita ligação» dentro da casa. Daniela destaca os momentos em que apoiou Inês e a forma como se entenderam, apesar das divergências iniciais. Saiba mais em TVI Player