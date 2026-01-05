VÍDEO SEGUINTE
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

No “Dois às 10”, recebemos Inês, a 2.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Inês faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:06
