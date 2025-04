No «Dois às 10», Inês Morais, vencedora do "Big Brother 2024" e "Secret Story - Desafio Final", revelou que a sua relação com Miguel Vicente não se manteve após o programa. A conversa surgiu após Cláudio Ramos questionar a convidada sobre a sua relação com o colega. Inês afirmou que por ela «estava tudo bem», e acrescentou que as suas vidas não se cruzam muito. Saiba mais em TVI Player