Inês Morais e as críticas: «Margarida e Vânia entraram com o propósito de vir contra mim»

Carla Anes

Ontem às 11:48

No «Dois às 10», Inês Morais aborda a polémica gerada pelas críticas de Margarida e Vânia durante o «Secret Story Desafio Final». Inês expressa o seu descontentamento, afirmando que ambas entraram no jogo com o objetivo de a confrontar. «Tanto a Margarida como a Vânia entraram com o propósito de vir contra mim», desabafa, revelando que sentiu uma clara intenção de «fazer escândalo». A concorrente não poupa críticas à atitude de Margarida, que questionou a sua relação amorosa, considerando o comentário «desnecessário». Inês minimiza o impacto dos comentários de Miguel sobre a sua aparência, focando-se no apoio que recebeu de outras concorrentes, como Joaninha e Yuri, que a ajudaram a sentir-se bem consigo mesma. A experiência no programa permitiu-lhe aprender a aceitar as diferenças dos outros e a valorizar o jogo de cada um. Inês considera que Iury merecia uma posição mais alta e revela que o primeiro lugar do pódio já estava atribuído a si mesma. Saiba mais em TVI Player