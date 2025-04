No «Dois às 10», Inês Morais, estilista, revelou que Márcia, ex-concorrente, usou vestido seu na gala do "Desafio Final". Cláudio Ramos elogiou o look e a estilista mostrou-se orgulhosa do momento. A peça, da sua nova marca "Brihnz", está em pré-venda. Saiba mais em TVI Player