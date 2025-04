Inês Morais sobre «Desafio Final»: «Esta vitória soube-me melhor que a primeira»

No «Dois às 10», Inês Morais, vencedora do "Big Brother 2024" e do "Secret Story - Desafio Final", partilhou a sua experiência na sua mais recente vitória num reality show. Inês confessou ter-se sentido "muito nervosa" na estreia do programa, e que não conseguiu ver a sua entrada em direto. A apresentadora mostrou-se orgulhosa e feliz com a vitória, destacando que esta "soube-lhe melhor" que a primeira, por ter sido uma jornada mais "dura". Inês realçou ainda a importância da "calma" e da "simplicidade" para alcançar os seus objetivos, e demonstrou estar feliz com a repercussão positiva que o seu vestido teve. Saiba mais em TVI Player