Inês Morais sobre Miguel Vicente: «Não tenho mesmo interesse nenhum em conhecer absolutamente nada»

Carla Anes

Ontem às 11:48

No «Dois às 10», Inês Morais partilha as suas impressões sobre a competição com Miguel Vicente no «Secret Story Desafio Final». A participante reflete sobre a possibilidade de perder para Miguel, afirmando que não teria problemas com isso, pois o considera um vencedor. Inês descreve como se sentiu tranquila e bem durante o programa, pois já tinha alcançado muitas coisas importantes para si. Aborda o gesto de estender a mão a Miguel na entrada do estúdio, explicando que não se importava com o que as pessoas pudessem pensar sobre esse gesto. «As pessoas podem dizer o que quiserem», afirma, mostrando-se indiferente às críticas. Inês comenta sobre o facto de Miguel não lhe ter dado a mão, dizendo que compreende a atitude dele e que está tudo bem com isso, pois agiu conforme o que sentiu no momento. No entanto, Inês afirma que não tem interesse em conhecer Miguel fora do contexto do programa, pois já o conheceu o suficiente durante as gravações. «Não tenho mais mesmo interesse nenhum em conhecer absolutamente nada», garante. A participante reflete sobre como se sentiria se Miguel tivesse ganho, admitindo que ficaria irritada, mas fingiria não estar. Inês expressa empatia por Miguel, reconhecendo que ele se entrega no jogo, e discute a preferência do público por transparência em vez de calculismo. Saiba mais em TVI Player