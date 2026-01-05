VÍDEO SEGUINTE
Inês revela detalhes dos primeiros dias fora do “Secret Story 9”

No “Dois às 10”, recebemos Inês, a 2.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Inês faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.

  • Joana Lopes
  • Há 39 min
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Há 10 min

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

Há 11 min

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

Há 15 min

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Há 21 min

Inês reage às opiniões sobre Dylan ter investido em votos

Há 29 min

Sem ninguém saber, Valter Carvalho realizou um sonho na “1.ª Companhia”

Há 1h e 3min

Valter Carvalho faz duras críticas a Noélia: “A nível físico, para mim, é bola e só está aos berros”

Há 1h e 6min
