Inês sobre Bruno de Carvalho: «Havia uma certa incoerência da parte dele...»

Carla Anes

Ontem às 11:26

No «Dois às 10», Inês recorda alguns conflitos com Bruno de Carvalho dentro da casa. A vencedora do Desafio Final aborda a questão do respeito entre ambos e como as diferenças de idade não justificavam certas atitudes. Saiba mais em TVI Player