Inês Vilhalva confessa: «O que eu pensava que ia ser pior foi o que foi mais fácil»

No «Dois às 10», Inês aborda a sua participação no «Big Brother», explicando como a sua maneira de falar, que apelida de «meia tia de Cascais», se manifestou no jogo. «Eu também sei falar normalmente», garante, mas admite que, «por norma, sai a tia de Cascais». A ex-concorrente revela que não sentiu pressão para criar uma personagem dentro da casa, afirmando que a sua autenticidade prevaleceu. Inês partilha que as dinâmicas do jogo foram mais desafiantes do que imaginava, levando-a a momentos de vulnerabilidade inesperados. «Eu, por exemplo, sou uma pessoa um bocadinho mais fria, não choro, e ali dei por mim a chorar duas vezes», confessa, surpreendida com a intensidade emocional da experiência. Apesar das dificuldades, Inês valoriza o aprendizado e o crescimento pessoal que o «Big Brother» proporcionou. Saiba mais em TVI Player