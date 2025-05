Inês Vilhalva recorda momento difícil: «A médica estava à porta para me dar a notícia»

No «Dois às 10», Inês Vilhalva, ex-concorrente do Big Brother, partilhou a experiência dolorosa da perda do pai. Cláudio Ramos conversa com Inês sobre o momento em que soube da morte do pai. Inês conta que se preparava para ir à gala do Big Brother quando recebeu a notícia. Inês recorda que a médica ligou quando ela chegava ao hospital, tendo o seu pai falecido momentos antes da sua chegada. Cláudio Ramos questiona Inês sobre como está a lidar com o luto e como concilia a dor com o regresso à vida "normal" depois da experiência no reality show. Inês reflete sobre a relação próxima que tinha com o pai e as dificuldades que tem sentido na sua ausência. Saiba mais em TVI Player