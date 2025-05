Inês Vilhalva sobre a morte do pai: «Cheguei ao hospital e ele tinha morrido oito minutos antes...»

No «Dois às 10», Inês Vilhalva partilha a dor da perda recente do seu pai. Cláudio Ramos recorda uma fotografia de Inês na faculdade e comenta sobre como ela aparentava ser "certinha", diferente da sua imagem atual. Inês revela que deu muito trabalho na adolescência, mas que na infância era a "menina do papá". Ela descreve-o como um pai maravilhoso que a apoiava em tudo o que queria. Cláudio Ramos questiona Inês sobre a forma como lida com a perda, e ela responde que a vida a ensinou a ter "capas", acrescentando que não se sente "triste". Inês afirma que o seu pai, tal como ela, também lidou de forma prática com a perda da sua avó, seguindo em frente após o luto. Ela partilha a crença de que sentiu a presença da alma do seu pai e que ele foi a sua casa para se despedir. Saiba mais em TVI Player