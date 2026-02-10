VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Inês vive com dez cabras e três ovelhas dentro de casa: “As cabras são as minhas melhores amigas”

No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Inês, uma jovem psicóloga que decidiu transformar um sonho de infância em realidade. Em Cinfães, a chegada da cabra Margarida marcou o início de uma aventura que hoje já conta com mais de 20 animais. Entre cuidados, desafios e muito amor, Inês e o namorado Tiago encontraram nesta quinta um verdadeiro propósito de vida, onde cada animal preenche o dia a dia — e o coração — do casal.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 10min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica

Há 50 min

Nunca conhecemos um coelho assim. Vai à praia, faz campismo e joga à bola

Há 1h e 3min

De rir. Em direto, Cláudio Ramos dá biberão a cabra

Há 1h e 9min

Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Há 1h e 29min

Mãe teme que a filha possa morrer a qualquer momento: “Preferia que partisse enquanto eu estou cá”

Ontem às 12:17

Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição

Ontem às 11:55

Andrea Soares surpreende com revelação depois de sair da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:53
MAIS

Mais Vistos

Durante entrevista, Cláudio Ramos levanta-se para abraçar Andrea Soares

Ontem às 11:30

Andrea Soares surpreende com revelação depois de sair da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:53

Cristina Ferreira reage aos resultados eleitorais e menciona Cláudio Ramos: “Dos únicos sítios onde André Ventura ganhou foi no concelho deste rapaz”

Ontem às 10:15

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Há 14 min

Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

Há 1h e 48min

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Ontem às 15:44

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Ontem às 14:35

Fotos

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Há 14 min

Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»

Há 1h e 48min

Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

Ontem às 17:00

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Ontem às 16:00