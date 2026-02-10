No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Inês, uma jovem psicóloga que decidiu transformar um sonho de infância em realidade. Em Cinfães, a chegada da cabra Margarida marcou o início de uma aventura que hoje já conta com mais de 20 animais. Entre cuidados, desafios e muito amor, Inês e o namorado Tiago encontraram nesta quinta um verdadeiro propósito de vida, onde cada animal preenche o dia a dia — e o coração — do casal.
Inês vive com dez cabras e três ovelhas dentro de casa: “As cabras são as minhas melhores amigas”
- Joana Lopes
- Há 1h e 10min
