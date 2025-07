Insólito: Dina sonhou com a morte do irmão um mês antes de acontecer

Dina e Irene estiveram no «Dois às 10» para recordar Ivan, irmão e filho (respetivamente), que perdeu a vida num trágico acidente de viação aos 20 anos. Um momento que marcou para sempre a família e que, curiosamente, parece ter sido antecipado em sonho. Um mês antes da tragédia, Dina teve um pressentimento: sonhou com a morte do irmão, sem imaginar que esse pesadelo se tornaria realidade.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, mãe e filha partilharam a dor da perda e a forma como têm lidado com a ausência de Ivan. Entre memórias, emoção e fé, Dina e Irene revelaram como esse sonho se tornou um sinal que nunca esquecerão e que continua a ecoar nas suas vidas.

