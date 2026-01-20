Insólito. Há meses que Patrícia é atormentada à porta de casa e não consegue identificar quem o faz

No “Dois às 10”, recebemos Patrícia, uma mulher que, nos últimos seis meses, tem sido alvo de atos de vandalismo recorrentes. Num total de 29 pneus cortados durante a noite, Patrícia acredita tratar-se de perseguição e de ataques premeditados, deixando a família em constante estado de medo e preocupação.