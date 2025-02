DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Insólito: Influencer revelou ter atropelado uma mulher num podcast. Agora ouvimos a alegada vitima

Carla Anes

Hoje às 12:29

No «Dois às 10», partilhamos uma entrevista com a alegada vítima de atropelamento e fuga do ifluencer Tiago Grila. O influencer Tiago Grila, terá feito uma confissão em tom de piada durante um podcast.

Saiba mais em TVI Player