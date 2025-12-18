No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
03:52
Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Ela foi uma profunda inconsciente”
Hoje às 15:12
01:57
Gonçalo Quinaz sobre Pedro e Marisa: “Não venham dizer que foi o jogo que levou este casal a isto”
Hoje às 10:03
06:25
Cristina Ferreira reage a acusação feita a figura pública: “Está uma investigação em curso”
Hoje às 10:12
06:25
Irmã de Cristiano Ronaldo é alvo de investigação. Cristina Ferreira defende Elma Aveiro: “Da investigação à culpa vai uma grande distância”
Hoje às 10:13
05:01
Cristina Ferreira sobre as férias de Liliana Filipa na neve: “Não sabemos quem faz as fotos, mas…”
Hoje às 10:18
05:12
Gonçalo Quinaz explica o outro lado do vídeo polémico de João Cancelo
Hoje às 10:33
02:17
Georgina Rodríguez avança detalhes sobre o casamento com Cristiano Ronaldo
Hoje às 10:34
03:48
Ex-concorrentes de reality show chocam com nova vida fora do país
Hoje às 10:49
02:16
Maria Botelho Moniz sobre apresentar a “1.ª Companhia”: “Eu estou muito entusiasmada”
Hoje às 11:25
02:16
Maria Botelho Moniz expressa gratidão: “É uma coisa que tenho de agradecer à TVI”
Hoje às 11:26
05:53
Este é o primeiro nome da "1.ª Companhia", a seguir a Maria Botelho Moniz
Hoje às 11:31
02:16
Maria Botelho Moniz antecipa o que aí vem na “1.ª Companhia”. Nova casa, novos concorrentes e muitas novidades
Hoje às 11:31
05:53
Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"
Hoje às 11:32
01:26
Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Hoje às 11:33
01:26
Maria Botelho Moniz sobre a sua nova forma física: “Sinto que estou a voltar a mim”
Hoje às 11:33
02:34
Marta é enfermeira e foi agredida por utente: “Começou a falar aos gritos e a encostar a testa à minha, pontapeou-me, puxou-me o rabo-de-cavalo…”
Hoje às 11:39