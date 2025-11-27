VÍDEO SEGUINTE
Inspetora da PJ revela histórias por trás de crimes que chocaram Portugal: «Antes de entrar no carro, espreitava para baixo para ver se tinha alguma bomba»

No «Dois às 10», recebemos Ester Silva, investigadora da Polícia Judiciária durante mais de 30 anos. Ao longo de três décadas dedicadas à investigação criminal, acompanhou alguns dos casos mais marcantes que abalaram o país. Hoje, já como inspetora-chefe, partilha os episódios mais complexos da sua carreira, revelando histórias que ajudam a compreender operações tão mediáticas como as relacionadas com o conhecido «Gangue do Multibanco».

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:40
