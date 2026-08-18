No «Dois às 10», conhecemos a história de Joana Mendonça, fundadora da "LadybugPlace", uma marca portuguesa de turbantes oncológicos. Tudo começou em 2018, inspirada pelo diagnóstico de linfoma do pai e pelas mulheres que via nas salas de espera do IPO de Lisboa durante os tratamentos, onde reparou que muitas recorriam a lenços improvisados por falta de acessórios adequados. O que Joana não imaginava é que, em 2024, seria diagnosticada com o mesmo linfoma que o pai teve. Nada a travou: usou os próprios turbantes durante a quimioterapia, testando na pele aquilo que sempre quis oferecer a outras mulheres, e venceu a doença sem deixar de acreditar no propósito que a levou a criar a marca.
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Inspirada na doença do pai e sem prever que passaria pelo mesmo: Joana criou uma marca de turbantes oncológicos
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Inspirada na doença do pai e sem prever que passaria pelo mesmo: Joana criou uma marca de turbantes oncológicos
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