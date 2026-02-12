Instrutor Marques surpreende todos ao revelar há quanto tempo está numa relação

VÍDEO SEGUINTE
No “Dois às 10”, recebemos Bruno Marques, um dos instrutores da “1.ª Companhia”. Antigo militar durante sete anos, traz consigo a disciplina, a exigência e o espírito de missão que marcaram o seu percurso nas Forças Armadas e que hoje aplica no desafio televisivo que tem conquistado os portugueses. Sentado no cadeirão rosa, Bruno abre o coração sobre a experiência na “1.ª Companhia”, os ensinamentos que o Exército lhe deixou e a forma como esses valores continuam a orientar a sua vida pessoal e profissional.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:44
NESTE PROGRAMA
