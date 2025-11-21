«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer

No «Dois às 10», o painel de comentadores do Secret Story foi implacável na análise aos concorrentes e às estratégias de jogo. Gonçalo Coelho, Alexandra Ferreira e Marcelo Palma lançaram fortes críticas, com adjetivos duros e a certeza de que a pressão do reality show está a levar alguns jogadores ao limite. Acompanhe o momento de análise sem filtros e o que os comentadores têm a dizer sobre as polémicas que marcam a semana na casa mais vigiada do país.
