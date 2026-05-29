Interação entre Cláudio Ramos e criança com doença rara comove: “De 1 a 5, quanto é que és feliz?”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de superação de Maria Inês. Até aos 9 anos, foi uma criança perfeitamente saudável, mas tudo mudou quando começou a caminhar com o pé direito virado de lado e a apresentar alterações na fala. Os primeiros sinais foram desvalorizados, mas, meses mais tarde, chegou um diagnóstico inesperado: distonia na infância T28, uma doença rara que afeta apenas cerca de 100 pessoas em todo o mundo.