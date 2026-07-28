No «Dois às 10», Íris protagoniza um momento hilariante em estúdio ao saber a idade de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.
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Íris deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos às gargalhadas: «Vocês podiam ser meus pais?»
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Íris deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos às gargalhadas: «Vocês podiam ser meus pais?»
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