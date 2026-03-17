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Irmã de Eva reage o suposto beijo entre Diogo e Ariana: “É ultrapassada uma linha de respeito”

No “Dois às 10”, a conversa promete aquecer com tudo o que aconteceu na gala de domingo do “Secret Story”, que continua a dar que falar. Hoje, recebemos a irmã de Eva, que vem comentar os momentos mais marcantes e revelar o seu ponto de vista sobre os últimos acontecimentos dentro da casa mais misteriosa do país.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:37
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