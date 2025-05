No «Dois às 10», o julgamento da grávida da Murtosa continua a ser um tema central, com foco na busca pelo motivo do crime. A família da vítima depõe sobre a relação duradoura e a gravidez como possíveis causas. As evidências telefónicas e digitais indicam que os dois estavam juntos, reforçando o motivo do crime. Saiba mais em TVI Player