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Irmã de Nuno diz com quem o irmão não se dará fora da casa do "Big Brother Verão"

No “Dois às 10”, recebemos Tatiana, a irmã de Nuno, concorrente do “Big Brother Verão”. Orgulhosa do percurso do irmão, recorda os momentos mais difíceis que ambos enfrentaram ao longo da vida, partilha histórias marcantes da sua relação e comenta a prestação de Nuno na casa mais vigiada do país.

  • Dois às 10
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