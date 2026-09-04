No “Dois às 10”, recebemos os familiares e amigos dos finalistas do “Big Brother Verão”, no dia em que vamos descobrir quem se sagra vencedor.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Irmã de Sara desmente suposição de Cláudio Ramos sobre a concorrente
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:01
Irmã de Sara desmente suposição de Cláudio Ramos sobre a concorrente
Hoje às 10:08
02:20
Entre Raquel e Sara, irmã de Nuno revela quem preferia ter como cunhada
Hoje às 10:14
05:54
Amigo de João Ventura expõe concorrente: “Tem ciúmes entre amigos”
Hoje às 10:20
02:13
A terminar o “Big Brother Verão”, Cláudio Ramos alerta pai de Vanessa: “A sua surpresa vai ser outra”
Hoje às 10:26
05:49
Mulher de Boris reage a relações polémicas do concorrente na casa: “Conheço os olhares do Boris”
Hoje às 10:32
01:33
Filho de Ana Luísa sobre a prestação da mãe: “Ela não precisava de se exceder para ser assertiva”
Hoje às 10:34
01:59
Joana Solnado sobre regresso à TVI: “Foi aqui que eu aprendi quase tudo o que sei”
Há 3h e 42min
01:59
Foi assim que Joana Solnado chegou à televisão: “Faltou uma atriz”
Há 3h e 41min
04:39
Joana Solnado explica pausa na carreira: “Precisei de um tempo”
Há 3h e 38min
04:37
Cláudio Ramos deixa rasgados elogios a rosto da TVI: "És a melhor"
Há 3h e 27min
04:44
Luís soma 700 horas de cirurgia e tem cinco quilos de titânio na coluna
Há 3h e 24min
02:46
Luís passou grande parte da infância no hospital e viu a sua vida condicionad
Há 3h e 18min
03:56
Luís expõe comentário preconceituoso em supermercado: “Os deficientes também podem vir às compras?”
Há 3h e 13min
09:40
Família encontrada morta em casa. Menino de seis anos sobreviveu escondido
Há 2h e 38min
Mais Vistos
02:20
Entre Raquel e Sara, irmã de Nuno revela quem preferia ter como cunhada
Hoje às 10:14
02:01
Irmã de Sara desmente suposição de Cláudio Ramos sobre a concorrente
Hoje às 10:08
05:01
Telefonema para ex-concorrente esclarece polémica: “Se está zangado, a responsabilidade é dele”
Ontem às 10:13
04:28
Isabela Cardinali expõe comportamento de Pedro Moreira uma semana depois do casamento: “É um caso muito extremo”
Ontem às 10:28
05:54
Amigo de João Ventura expõe concorrente: “Tem ciúmes entre amigos”
Hoje às 10:20
05:49
Mulher de Boris reage a relações polémicas do concorrente na casa: “Conheço os olhares do Boris”
Hoje às 10:32