Irmã em luto sonhou com o irmão de 16 anos, que pôs termo à vida: «Pediu-me para...»

Este ano ficou marcado pela misteriosa morte de dois jovens em Castro Daire. Em Maio, Martim pôs termo à própria vida deixando uma mensagem de despedida... três meses depois, Dinis de apenas de 16 anos, fez o mesmo. A família procura respostas.

  Dois às 10
  Há 3h e 18min
