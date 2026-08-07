No “Dois às 10”, recebemos um produtor alentejano muito especial, que traz consigo alguns dos melhores sabores da região, entre queijos e enchidos tradicionais. Falamos de Luís Nascimento, vencedor da “Casa dos Segredos 4” e de “A Quinta – Desafio Final”, que é também irmão de Cláudio Ramos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Irmão de Cláudio Ramos expõe, em direto, hábito do apresentador: “Lá em casa…”
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:53
Irmão de Cláudio Ramos expõe, em direto, hábito do apresentador: “Lá em casa…”
Ontem às 10:51
02:53
Pela primeira vez, Cláudio Ramos o recebe irmão, Luís Nascimento, em programa da TVI: “Emocionei-me”
Ontem às 10:50
01:03
Em lágrimas, Luís Nascimento fala sobre mudança na sua vida: “Tornou-me mais maduro”
Ontem às 11:11
00:40
Luís Nascimento desaba em lágrimas com surpresa preparada pelo irmão, Cláudio Ramos: “Desarmaste-me”
Ontem às 11:12
03:24
Em direto, mãe de Cláudio Ramos surpreende o filho, Luís Nascimento: “Foste um miúdo não esperado, mas muito desejado”
Ontem às 11:17
02:09
Cláudio Ramos recorda como reagiu à entrada do irmão, Luís Nascimento, na “Casa dos Segredos”
Ontem às 11:19
03:56
Luís Nascimento revela se ainda mantém relação com Joana Diniz
Ontem às 11:23
01:36
Luís Nascimento fala sobre o peso de ser irmão de Cláudio Ramos: “Acham que tu tens a obrigação de me sustentar”
Ontem às 11:26
03:18
Cláudio Ramos despede-se do irmão, Luís Nascimento, após a entrevista: “Foi difícil esta conversa?”
Ontem às 11:29
03:29
Dois anos após a morte de Marco Paulo, há novidades sobre a herança reveladas por Eduardo Ferreira
Ontem às 11:43
00:54
Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira, o herdeiro de Marco Paulo: “Tens o casamento em risco?”
Ontem às 11:48
02:57
Eduardo Ferreira expõe “frente-a-frente” com Marco António, Filho de Marco Paulo
Ontem às 11:51
02:57
Eduardo Ferreira faz revelação sobre Marco Paulo: “Não aceitei um carro que o Marco Paulo me queria dar”
Ontem às 11:51
03:09
Entre lágrimas, Eduardo Ferreira faz desabafo comovente: “Não se consegue sair disto”
Ontem às 11:55
08:22
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: “Tudo indica que foi assassinada”
Ontem às 12:24
27:04
Cláudio Ramos entrevista o irmão Luís Nascimento pela primeira vez - Veja a conversa completa
Ontem às 12:58
Mais Vistos
03:24
Em direto, mãe de Cláudio Ramos surpreende o filho, Luís Nascimento: “Foste um miúdo não esperado, mas muito desejado”
Ontem às 11:17
02:53
Pela primeira vez, Cláudio Ramos o recebe irmão, Luís Nascimento, em programa da TVI: “Emocionei-me”
Ontem às 10:50
02:53
Irmão de Cláudio Ramos expõe, em direto, hábito do apresentador: “Lá em casa…”
Ontem às 10:51
03:56
Luís Nascimento revela se ainda mantém relação com Joana Diniz
Ontem às 11:23
01:36
Luís Nascimento fala sobre o peso de ser irmão de Cláudio Ramos: “Acham que tu tens a obrigação de me sustentar”
Ontem às 11:26
00:40
Luís Nascimento desaba em lágrimas com surpresa preparada pelo irmão, Cláudio Ramos: “Desarmaste-me”
Ontem às 11:12