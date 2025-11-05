VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Irmãos matam o pai e deixam o corpo em casa durante dois dias. A mãe sabia de tudo

No «Dois às 10», os nossos comentadores da Atualidade analisam caso de dois irmãos que mataram o pai em frente à mãe. Mulher nada fez para impedir.

  • Há 1h e 30min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Atualidade

Cristina Ferreira incrédula com agressões entre jovens numa escola: «A felicidade do miúdo a gravar é assustadora»

Há 1h e 48min

Burlão passa-se pelo cantor Zé Amaro e rouba 250 mil euros a mulher de 64 anos

Ontem às 12:42

Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado

31 out, 12:30

Menina de 5 anos atira o irmão bebé pela janela

29 out, 12:44

Mulher mata companheiro com veneno para ratos. Filho sabia de tudo e nada fez

29 out, 12:42

Mulher de 44 anos é morta à facada em casa pelo namorado

28 out, 12:45

Militar da GNR que morreu durante perseguição a lancha é familiar de cara da TVI

28 out, 12:35
MAIS

Mais Vistos

Lídia faz previsão nas cartas para a final do Secret Story: «Vai ser surpreendente»

Há 3h e 57min

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

3 nov, 08:40

Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

Ontem às 12:16

Tempestade faz Cristina Ferreira reviver memória de infância: “Dei por mim a dizer a oração da minha mãe”

Hoje às 09:46

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Ontem às 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Fora do Estúdio

Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

Hoje às 09:15

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Ontem às 16:50

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Ontem às 15:19

Menos de um mês depois de sair da televisão, Dina Aguiar já tem novo trabalho: «Onde fui sempre feliz»

Ontem às 14:47

Fotos

Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»

Há 2h e 56min

Lídia lança as cartas para a relação de Liliana e Fábio, mas é o «passado Zé» que surge na previsão

Há 3h e 37min

Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»

Hoje às 09:15

Secam em minutos e não precisam de ferro: estes lençóis da Amazon vendem-se aos milhares

Hoje às 08:00