Irmãos têm condição rara conhecida como “doença dos ossos de vidro”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Lúcia e Manuel, um casal da ilha Terceira que há quase 40 anos vive uma luta marcada pela incerteza. Após o nascimento do filho Bruno, perceberam que algo não estava bem, mas durante anos não conseguiram obter respostas. Foi apenas com o nascimento da segunda filha, Marina, que, ao apresentar a mesma condição do irmão, surgiu finalmente um diagnóstico: osteogénese imperfeita.