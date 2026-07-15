No “Dois às 10”, conhecemos a impressionante história de Gonçalo, que enfrentou um duro desafio ao ser diagnosticado duas vezes com o mesmo tipo de cancro antes de completar os 30 anos. Um testemunho de coragem, resiliência e esperança, onde partilha o impacto da doença, os momentos mais difíceis da luta e a força que encontrou para nunca desistir.
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Irreconhecível. Eis o impacto de um linfoma diagnosticado aos 23 anos na vida de Gonçalo
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