Isaac, com apenas 10 meses, esteve internado com uma bactéria

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Isaac e Angélica, um casal que vivia o sonho da parentalidade com o pequeno Isaac Júnior, de apenas 10 meses, enquanto se preparava para receber o segundo filho. Mas aquilo que prometia ser uma das fases mais felizes das suas vidas transformou-se num verdadeiro pesadelo quando o bebé contraiu uma bactéria grave que o levou ao internamento hospitalar. Entre a angústia, a incerteza e a força de uma mãe grávida de cinco meses que passou a viver ao lado do filho no hospital, esta família enfrenta agora a maior batalha das suas vidas.