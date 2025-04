Isaac e a doença rara: «Não dá para cortar as minhas pernas?»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Isaac, um menino que enfrenta uma doença rara que afeta o seu desenvolvimento. A jornada de Isaac começou com a descoberta de uma displasia na anca, após os pais notarem que ele começou a mancar. Mais tarde, o diagnóstico revelou que Isaac sofre de displasia epifisária múltipla, uma condição que impacta todos os seus ossos e articulações. A mãe de Isaac, Rita Correia De Melo, recorda o momento em que percebeu que algo não estava bem: «Por volta dos quatro, uma vez que viemos de férias, e ele do nada, de um dia para o outro, começou a andar com a perninha torta, começou a mancar». Esta condição limita a capacidade de Isaac de realizar atividades simples, como correr ou tomar banho sozinho. A frustração de Isaac é palpável, levando-o a questionar: «Não dá para cortar as minhas pernas?». Apesar dos desafios, Isaac demonstra uma notável resiliência, embora existam momentos de tristeza ao ver outras crianças a jogar, atividades que ele não pode realizar. Saiba mais em TVI Player