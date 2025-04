Isaac, um menino com doença rara, procura crianças como ele: «Porque é que eu sou o único?»

No «Dois às 10», conhecemos Isaac, um menino de 9 anos, que sofre de displasia epifisária múltipla, uma doença rara que afeta o crescimento ósseo. Isaac nasceu sem qualquer problema de saúde, mas ao longo do seu crescimento, começou a manifestar dificuldades motoras. Aos 4 anos, começou a mancar e a sentir dores. Aos 7 anos, após uma ressonância magnética, foi-lhe diagnosticada esta doença rara. Isaac usa fixadores externos e gesso, tendo passado por várias cirurgias. O seu maior desejo é encontrar outras crianças com a mesma doença para partilhar experiências e não se sentir sozinho. Apesar dos desafios, Isaac mantém uma atitude positiva e sonha em voltar a jogar futebol. Saiba mais em TVI Player