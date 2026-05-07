Isabel recorda o momento em que perdeu o filho de 7 anos: “A mamã deixa-te ir”

No “Dois às 10”, Isabel partilha a dor inimaginável de ter perdido o filho de apenas 7 anos, vítima de um tumor cerebral, num testemunho profundamente emotivo e comovente. Em apenas quatro meses, viu a sua vida transformar-se por completo, enfrentando uma perda que a levou ao limite. Uma conversa marcada pela coragem, pela fragilidade e pela força de uma mãe perante o maior dos sofrimentos.