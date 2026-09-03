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Isabela Cardinali expõe comportamento de Pedro Moreira uma semana depois do casamento: “É um caso muito extremo”

No “Dois às 10”, é dia de ficar a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. Temos connosco os nossos queridos comentadores Gonçalo Quinaz, Pimpinha Jardim e Adriano Silva Martins, que hoje está de parabéns. Juntamo-nos à festa para celebrar o seu aniversário e, claro, descobrir todas as novidades e os assuntos que estão a dar que falar no mundo cor-de-rosa.

  • Dois às 10
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