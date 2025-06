Isto é o que todos os casais deviam fazer dez minutos antes de dormir

No programa «Dois às 10», foi discutido um tema que pode surpreender muitos: será que os casais mais jovens têm uma vida sexual mais ativa ou menos? A psicóloga Catarina Lucas explica que, contrariamente ao estereótipo que associa a juventude a uma vida sexual intensa, a realidade revela uma tendência crescente para a redução da intimidade física entre os casais mais jovens. Um dos motivos apontados é o uso excessivo do telemóvel, que acaba por funcionar quase como um terceiro elemento na relação, dificultando a comunicação e diminuindo o desejo sexual. Catarina sublinha a importância de manter conversas diárias, com pelo menos 10 minutos antes de dormir, sem qualquer tipo de distração digital, para fortalecer a ligação do casal e prevenir problemas como a insónia provocada pelo uso do telemóvel. Trata-se de uma reflexão fundamental para quem deseja cuidar da sua relação e da sua intimidade.