No “Dois às 10”, Yuri e Daniel abriram o coração e revelaram novos pormenores sobre o casamento que está para breve. Entre os preparativos e a emoção para o grande dia, houve um detalhe partilhado pelo casal que não passou despercebido e acabou por despertar a curiosidade de todos.
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Iury e Daniel desvendam pormenores do casamento que está para breve. E há um detalhe que não passou despercebido
- Dois às 10
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Iury e Daniel desvendam pormenores do casamento que está para breve. E há um detalhe que não passou despercebido
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