Iury Mellany condena atitude de Miguel Vicente: «Ultrapassar certas linhas é uma prova de caráter»

Carla Anes

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», Iury recorda a sua relação inicial com Miguel Vicente. A ex-concorrente admite que, ao início, banalizou o comportamento do colega, mas que depois de Miguel começar a faltar ao respeito a outras mulheres na casa, nomeadamente a Daniela, começou a «fermentar». Iury afirma não se ter calado e que defendeu as suas amigas "com unhas e dentes". Iury refere que, para si, quem ultrapassa certas linhas num reality show mostra o seu caráter e admite ter ficado contente com a vitória de Inês, dado que também não teve uma relação pacífica com ela. Saiba mais em TVI Player