Iury Mellany recorda pedido de casamento: «Nem sequer ouvi nada do que ele disse!»

Carla Anes

Hoje às 11:29

No «Dois às 10», Iury e Daniel reviveram o pedido de casamento. Iury confessou que os nervos falaram mais alto e que nem ouviu o que Daniel disse no momento do pedido, apenas conseguindo reagir com «Oh! Oh!». Daniel explicou que o pedido de casamento já estava planeado há algum tempo, e que fazia todo o sentido fazê-lo na casa onde tudo começou. Saiba mais em TVI Player