Iury «passou-se» com Miguel Vicente! - Daniel Monteiro comenta atitudes

Carla Anes

Hoje às 11:18

No «Dois às 10», Daniel Monteiro, noivo de Iury Mellany, comenta as atitudes de Miguel Vicente na casa do «Secret Story». O noivo acha que Miguel ultrapassou os limites da falta de respeito com Iury e Sandrina. Acham que Iury mudou desde que entrou no programa e que se chateou bastante com o assunto. Daniel acha que ela está forte porque os colegas a ampararam e apoiaram. Saiba mais em TVI Player