Iva Domingues é surpreendida por duas pessoas especiais e não contém a emoção

Carla Anes

Hoje às 10:01

No «Dois às 10», Iva Domingues celebra hoje 25 anos de carreira na TVI e foi surpreendida pelas amigas e colegas Andreia Vale e Rita Ferro Rodrigues com uma mensagem emocionante. As amigas partilharam um vídeo com momentos marcantes da carreira de Iva, destacando a sua dedicação, talento e amizade. Iva, visivelmente emocionada, agradeceu o carinho e a surpresa, relembrando a sua jornada na TVI.

