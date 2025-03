Iva Domingues sobre estreia na TVI: «Eu era tão pirosa!» - Recorda-se da apresentadora?

Carla Anes

Hoje às 10:12

No «Dois às 10», Iva recordou a sua estreia na TVI no programa «Cocktail Nacional», em 2000, ao lado de Carlos Ribeiro. A apresentadora mostrou-se nostálgica e divertida ao rever as imagens antigas e comentou as mudanças na sua voz e na forma como a televisão se adaptou ao longo dos anos. Saiba mais em TVI Player