Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Ivan e Alicia, filhos de Jorge e Raquel Cabral, que enfrentam a dor da perda inesperada do pai. Três meses após o falecimento, os irmãos partilham o impacto que a morte teve nas suas vidas e como têm procurado apoiar a mãe enquanto lidam com a saudade e o luto diário.