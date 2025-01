Ivanka Trump: Visual na posse do pai em destaque! - Será que se inspirou em alguém?

Carla Anes

Há 1h e 5min

No «Dois às 10», o visual de Ivanka Trump na cerimónia de posse do pai, Donald Trump, foi analisado. Os comentadores discutiram as semelhanças do seu visual com o de outras figuras públicas e a sua elegância.