Ivo e Rita abriram uma pastelaria e deixaram Cristina Ferreira rendida: «As coisas têm um ar maravilhoso»

No «Dois às 10», Ivo Camões partilha a sua história de mudança de carreira. De professor de ténis, Ivo tornou-se pasteleiro após uma lesão no pulso. A sua paixão pela pastelaria floresceu em França, onde se especializou na confeção de doces e abriu, juntamente com a esposa Rita, uma pastelaria em Campo de Ourique, combinando a doçaria portuguesa com a francesa. Saiba mais em TVI Player