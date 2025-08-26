«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

No «Dois às 10», Luís Gonçalves respondeu à curiosidade de Cláudio Ramos sobre o destino do prémio conquistado no Big Brother. O vencedor abriu o jogo e contou de que forma aplicou os 100 mil euros que recebeu pela vitória no reality show.

Luís Gonçalves tornou-se uma das figuras mais marcantes da edição, conquistando o público com a sua postura dentro da casa e arrecadando o grande prémio final.