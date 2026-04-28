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Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”

No “Dois às 10”, recebemos Jéssica Jeremias, que brilhou ao longo da sua participação no “Secret Story 10” e conquistou um impressionante 2.º lugar. Entre emoções, desafios e momentos inesquecíveis, partilha connosco a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país e fala sobre o impacto desta aventura na sua vida.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:19
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