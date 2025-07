Jéssica descobriu ter esclerose múltipla aos 25 anos

No «Dois às 10», Jéssica revelou que, aos 25 anos, foi diagnosticada com esclerose múltipla, após sintomas que começaram com dormências e evoluíram para paralisia da mão direita. Confessa os medos iniciais, especialmente sobre a maternidade e a vida profissional. Fala sobre o choque do diagnóstico, o apoio do companheiro e as dificuldades em contar à família. Apesar de tudo, mantém o sonho de ser mãe e a força para seguir em frente.